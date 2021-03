Il Milan torna al successo in campionato: Fiorentina ko al ‘Franchi’ dopo un avvincente incontro condito da 5 reti

Dopo il ko contro il Napoli e l’eliminazione dall’Europa League, il Milan torna a sorridere e lo fa imponendosi per 2-3 al ‘Franchi’ di Firenze contro la Fiorentina. I rossoneri partono bene e trovano subito il vantaggio con Ibrahimovic al 9′. La reazione della Fiorentina però non si fa attendere e Pulgar sigla il pareggio appena otto minuti dopo. Nella ripresa, al 51′, Ribery effettua il sorpasso realizzando il momentaneo 2-1. Il Milan però non ci sta e ristabilisce la parità con Brahim Diaz al 57′ e trova la rete del definitivo 2-3 al 71′ con Hakan Calhanoglu.

Fiorentina-Milan 2-3: il tabellino dell’incontro

RETE: 9′ Ibrahimovic, 17′ Pulgar, 51′ Ribery, 56′ Brahim Diaz, 72′ Calhanoglu

FIORENTINA (4-4-2): Dragowski (44′ Terracciano); Caceres, Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta (79′ Kouame); Eysseric, Pulgar (79′ Castillejo), Castrovilli (71′ Venuti), Bonaventura; Ribery, Vlahovic. A disposizione: Rosati, Barreca, Biraghi, Malcuit, Montiel, Maxi Olivera, Borja Valero, Amrabat, Callejon, Kouame. Allenatore: Cesare Prandelli.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Dalot, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali (57′ Bennacer), Kessiè; Saelemaekers (57′ Castillejo), Calhanoglu (90′ Meité), Brahim Diaz (79′ Krunic); Ibrahimovic. A disposizione: A. Donnarumma, Tatarusanu, Gabbia, Kalulu, Stanga, Hauge, Krunic, Meite, Tonin. Allenatore: Stefano Pioli.