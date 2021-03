È un momento straordinario quello che sta vivendo Gaich, decisivo contro la Juventus: arriva anche l’annuncio a sorpresa dell’intermediato

È un pomeriggio da sogno quello vissuto dall’attaccante Adolfo Gaich, che ha siglato la rete del definitivo 0-1 contro la Juventus regalando tre punti importantissimi al Benevento. L’intermediario che lo ha portato in giallorosso, Angelo Cristofoletti, ha parlato di lui ai microfoni di CMIT TV. Ecco le sue parole: “Abbiamo lavorato con gli agenti Matias Favano, Pablo Caro e Fabian Bustos e se non era per loro non sarebbe arrivato in Italia. Club di Serie A di prima fascia erano molto interessati già la scorsa estate, poi non sempre si possono trovare gli accordi e il ragazzo, spinto anche dalla società, non ha potuto resistere alla grandissima offerta fatta dal Cska Mosca“.

LEGGI ANCHE >>> Fiorentina-Milan 2-3, gol e divertimento al ‘Franchi’ | I rossoneri conquistano i tre punti

“C’è felicità per il ragazzo, per la società. Sottolineo il lavoro fatto da Pasquale Foggia: merito suo e del presidente che hanno investito su un giocatore che veniva da un periodo non positivo. Gaich è venuto qui, si è impegnato tutti i giorni per migliorare ed essere in condizioni fisiche ottimali il prima possibile”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Allegri conteso in Serie A | Il mister ha deciso

Calciomercato, l’intermediario di Gaich: “C’è stato anche l’interesse di club di prima fascia”

L’attaccante Gaich, prima di trasferirsi al CSKA Mosca, fu offerto anche a Inter e Milan ma alla fine non si fece più nulla. “Gaich non è riuscito a sbocciare subito dopo il Mondiale Under 20 perché le pretese economiche del San Lorenzo erano molto importanti” – dice l’intermediario -. “Era sui taccuini di moltissimi addetti ai lavori del calcio europeo e soprattutto del calcio italiano. C’era stato l’interesse di club di prima fascia: Roma, Torino, Bologna, club di media-alta fascia di Serie A si sono interessati”.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, il giornalista ‘assolve’ Ronaldo | “Squadra più scarsa di sempre”

Sul futuro: “Vuole dare il 101% al Benevento: ci aspettiamo che continui su questa squadra. Riscatto? Ci sono delle condizioni affinché ciò avvenga. Bisognerà definire le cose con il CSKA Mosca, ma ci sono delle clausole. Ci aspettiamo che continui così: più giocherà, più avrà la condizione giusta per esprimersi. Napoli? Non mi ricordo se ci sono stati approcci con il Napoli, ma la scorsa estate era stato monitorato da molti club italiani”.

Gaich dunque si gode il momento e pensa solo alla salvezza del Benevento, ma c’è la consapevolezza che le sue qualità possono sicuramente portarlo sempre più in alto.