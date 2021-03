Dybala potrebbe lasciare la Juventus a fine stagione: i bianconeri pensano ad un clamoroso scambio in sede di calciomercato

Non solo la delusione immensa dell’ eliminazione in Champions League. Per la Juventus è arrivata un’altra sorprendente sconfitta in campionato. Questa volta contro il Benevento. Si tratta del quarto scivolone in Serie A per gli uomini di Pirlo dopo quelli con Fiorentina, Inter e Napoli. La società, perciò, studia importanti cambiamenti in sede di calciomercato.

Calciomercato Juventus, scambio Dybala-Salah con il Liverpool

A cominciare dal fronte uscite. Dybala, infatti, non è più centrale nei piani della dirigenza piemontese. L’argentino ha un contratto in scadenza nel 2022 e il rinnovo non è ancora arrivato. La Juventus potrebbe, perciò, tentare di piazzare l’attaccante in uno scambio la prossima estate, in modo da evitare una clamorosa perdita a parametro zero.

Secondo quanto riferito da ‘Donbalon.com’, inoltre, Agnelli e Paratici è possibile propongano uno scambio di cartellini con Salah. L’egiziano in forza al Liverpool non sarebbe convinto di proseguire il suo percorso con i ‘Reds’ e i bianconeri potrebbero cercare di approfittarne. L’accordo dell’ex Fiorentina scadrà a giugno 2023 e la sua valutazione è sugli 80-90 milioni di euro. L’ex Palermo, invece, avrebbe un valore di 50-55 milioni. La ‘Vecchia Signora’, quindi, dovrebbe aggiungere nel caso una sostanziale parte cash dai 20 ai 35 milioni di euro. Vedremo se i club approfondiranno il discorso nei prossimi mesi.