La stagione svolta, fino ad ora, dalla Juventus ha fatto non poco discutere. Dopo alcuni scivoloni in campionato, come quelli con Fiorentina e Inter, è arrivata la sorprendente eliminazione dalla Champions League contro il Porto. Di nuovo, tra l’altro, agli ottavi di finale, come successo lo scorso anno con il Lione. Una ferita molto profonda che, a prescindere dalla vittoria o meno di scudetto e Coppa Italia, difficilmente verrà risanata a breve. Ora è arrivata anche una rilevante sconfitta all’Allianz Stadium contro il Benevento per 0-1. Uno degli elementi più criticati della rosa di Pirlo è stato senza dubbio Cristiano Ronaldo. Il portoghese ha regalato diverse prestazioni non certamente alla sua altezza nell’ultimo periodo e dal suo arrivo la squadra ha fatto sempre peggio nella competizione europea. A tal proposito, ha espresso la sua opinione un famoso giornalista.

Juventus, il giornalista ‘assolve’ Cristiano Ronaldo

Delusione amara per la Juventus in questa stagione. La Champions è l’obiettivo principale dei bianconeri, dichiarato oramai da diversi anni. L’ennesimo fallimento contro il Porto spingerà molto probabilmente la società a mettere in atto interventi importanti nella rosa. Il nuovo passo falso contro il Benevento è solo la ciliegina di un periodo a dir poco nero. Uno dei giocatori più in bilico è Ronaldo, soggetto a numerose critiche per via delle sue prestazioni deludenti nell’ultimo periodo.

Il portoghese, che ha un contratto in scadenza a giugno 2022, potrebbe quindi abbandonare la nave in anticipo. A questo proposito, però, si è espresso il famoso giornalista Maurizio Crosetti sul proprio profilo Twitter: “Penso che in tutta la sua vita Ronaldo non abbia mai giocato in una squadra più scarsa di questa“. Parole chiare, che vedono maggiori responsabilità nella proprietà targata Agnelli e riducono quelle dell’ex United riguardo ai risultati negativi del gruppo. Il suo futuro, però, è ancora tutto da decifrare.