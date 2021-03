Ancora problemi per Fonseca: Roger Ibanez salterà la prossima sfida di campionato contro il Sassuolo a causa della diffida. Il centrale brasiliano è stato ammonito durante la gara col Napoli. Allarme per l’allenatore portoghese, che dovrà pensare ad un nuovo assetto difensivo oltre all’infortunato Smalling. Al suo posto lo stesso tecnico giallorosso ha optato ancora una volta per Cristante.

La sfida contro il Napoli si è messo in salita per i giallorossi, che sono andati subito sotto per 0-2 grazie alla doppietta di Dries Mertens. Forfait importanti per Fonseca con l’assenza importantissima per infortunio dell’armeno Mkhitaryan, che può essere considerato il regista offensiva della manovra giallorossa. Un problema in più per la Roma, che si è qualificata anche ai quarti di Europa League dove affronterà nella sfida d’andata e ritorno l’Ajax.