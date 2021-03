Ancora problemi per Fonseca: Roger Ibanez salterà la prossima sfida di campionato contro il Sassuolo a causa della diffida. Il centrale brasiliano è stato ammonito durante la gara col Napoli. Allarme per l’allenatore portoghese, che dovrà pensare ad un nuovo assetto difensivo oltre all’infortunato Smalling. Al suo posto ha optato ancora una volta per Cristante.