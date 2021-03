Non finiscono i problemi in casa Roma: ancora un’assenza importante per Fonseca in vista del prossimo impegno di campionato contro il Sassuolo

Ci sarà un’altra assenza importante per Fonseca in vista del prossimo impegno di campionato contro il Sassuolo: non prenderà parte alla sfida di Serie A Gonzalo Villar, che da diffidato è stato ammonito durante la sfida all’Olimpico contro il Napoli. Dopo la squalifica Ibanez, ecco un nuovo allarme per la formazione giallorossa.