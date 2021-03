Momento nero per la Juventus: l’acquisto estivo Arthur non convince e diventa il protagonista in negativo contro il Benevento

È un momento davvero complicato quello che sta vivendo la Juventus, che si ritrova ormai in crisi e sembra aver abbandonato tutti gli obiettivi più importanti prefissati a inizio estate. In Champions League l’eliminazione è arrivata troppo presto, ovvero agli ottavi di finale contro il Porto, e ora sembra essere ormai sfumato anche lo scudetto.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, toni alti dopo il Benevento: la ricostruzione | Confronto Agnelli-Pirlo

I bianconeri infatti sono distanti ben dieci punti dalla vetta della classifica occupata dall’Inter, che ha preso il volo e si dirige ormai verso lo scudetto dopo 11 anni dall’ultima volta. Si sta per interrompere dunque il dominio italiano della Juventus, che dopo nove anni perderà lo scudetto. Per la ‘Vecchia Signora’ dunque resta soltanto la Coppa Italia per provare a salvare la stagione, visto che a metà maggio ci sarà la finale con l’Atalanta. Nel frattempo però bisognerà blindare una delle prime quattro posizioni per un posto in Champions League.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio Ronaldo | Suggestione con la Champions

Juventus, flop Arthur: acquisto costoso e rendimento deludente

Nella scorsa estate i bianconeri hanno effettuato una sorta di rivoluzione nello staff tecnico in primis e anche nella rosa poi. L’arrivo di Andrea Pirlo è stato accompagnato anche da qualche colpo di calciomercato, ma non tutti stanno dimostrando il loro valore. Morata ha alternato prestazioni esaltanti ad altre negative, Chiesa ha trascinato la squadra mentre Arthur sembra la vera delusione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, ennesimo cambio | Il talento può partire!

Il brasiliano è arrivato al posto di Pjanic ed è stato valutato 72 milioni di euro, acquisto più costoso della scorsa estate. Con lui la società ha cercato di dare una svolta al centrocampo, reparto sempre più in difficoltà, ma Arthur fin qui ha inciso poco e ieri si è reso anche protagonista dell’episodio negativo con il passaggio per Gaich che ha scaturito il gol del vantaggio del Benevento che poi si è imposto per 0-1.

Il classe 1996 si è reso protagonista in negativo dell’ultima sfida in campionato che rappresenta il punto più basso delle sue gare in bianconero che comunque non sono mai state così esaltanti. Ad oggi il suo acquisto non ha portato nulla in più alla squadra e non può considerarsi un colpo importante.