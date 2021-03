Il futuro di Cristiano Ronaldo è sempre molto incerto. Suggestione per il futuro del campione portoghese in vista della prossima stagione

Ancora poche settimane, poi si conoscerà con certezza il futuro di Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese è alle prese con una decisione complicata per quanto riguarda ciò che farà da ‘grande’. All’età di 36 anni l’attaccante della Juventus potrebbe anche andare altrove per terminare la sua carriera da top player assoluto dopo i numerosi trionfi collezionati in carriera. Nelle ultime settimane si è parlato anche di un possibile ritorno al Real Madrid così come il forte interessamento del PSG, ma ci sarebbe anche una suggestione in caso di qualificazione alla prossima Champions League.

Calciomercato Juventus, sogno Ronaldo in caso della Champions League

L’idea suggestiva sarebbe quella del Monaco, voglioso di tornare in Champions League dopo diversi anni tra alti e bassi. Il sogno si chiamerebbe proprio Cristiano Ronaldo, ma la Juventus non lo lascerebbe andare altrove così facilmente. Il club francese avrebbe in mente un progetto davvero ambizioso per tornare ad essere nuovamente protagonista a livello internazionale.

In caso di qualificazione dopo tanti anni alla massima competizione il Monaco vorrebbe regalare ai propri tifosi un colpo da urlo, ma non sarà così facile. Al momento resta una grande suggestione con CR7 pronto anche a valutare diverse ipotesi di mercato. Il rapporto con la Juventus si è un po’ eclissato dopo l’ennesimo fallimento in campo europeo, ma la società bianconera sarebbe pronto a blindarlo portandolo così al termine del suo contratto che scadrà nel giugno 2022.

Le prossime settimane saranno così decisive in tal senso per arrivare così ad una decisione definitiva per quanto riguarda il futuro di Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese vorrebbe terminare alla grande la sua carriera con tanta voglia ancora di successi anche con la vittoria di un’altra Champions League.