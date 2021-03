Calciomercato Juventus, sogno Zidane | 'Alleato' in Germania

La Juventus potrebbe aver trovato in Joachim Low un ‘alleato’ per ingaggiare Zinedine Zidane, il sogno di Agnelli

A giugno ci sarà l’Europeo di calcio, inizialmente previsto per l’anno scorso e posticipato alla prossima estate. E’ di qualche settimana fa la notizia dell’addio di Joachim Low dalla Germania. La nazionale tedesca aveva in programma il suo addio dopo il Mondiale del Qatar, e ora dovrà cercare un sostituto. Il commissario tecnico tedesco ha vinto il Mondiale nel 2014 e ha un grande curriculum, ecco perché potrebbe essere il futuro allenatore del Real Madrid.

LEGGI ANCHE >>> Roma-Napoli 0-2, Mertens show | Doppietta per il belga, giallorossi battuti

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio Ronaldo | Suggestione con la Champions

Juventus, Low libera Zidane

Secondo quanto riferito dalla ‘Bild‘, Joachim Low ha iniziato a studiare lo spagnolo, un possibile indizio sul suo futuro. Il secondo ciclo di Zinedine Zidane non è come il primo e a fine stagione potrebbe andar via. Il tedesco, infatti, libererebbe il tecnico francese. ‘Zizou‘ è il grande sogno di Andrea Agnelli per il futuro per la conquista della Champions League. Uno scenario molto complicato, visto che la Juventus ha confermato la fiducia nei confronti di Andrea Pirlo per la prossima stagione. Una continuità al progetto che potrebbe però essere interrotta dall’ipotesi Zidane.