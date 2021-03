Zlatan Ibrahimovic deve ancora decidere il proprio futuro, ed il rinnovo con il Milan è ancora incerto: arriva oggi l’indizio importante

Non poteva che tornare con un gol Zlatan Ibrahimovic, che nella sua prima partita da titolare in campionato dopo l’infortunio è andato subito a segno. Infatti lo svedese ha aperto le marcature nel successo contro la Fiorentina di ieri, mostrando ancora una volta quanto sia fondamentale per la squadra di Pioli. Oggi Ibrahimovic è tornato in patria per giocare nuovamente in Nazionale dopo una lunga assenza. Nella prima conferenza stampa per il suo ritorno, lo svedese ha lanciato segnali importanti al Milan dichiarando: “Sono ottimista per il rinnovo perché voglio continuare a giocare in rossonero e migliorare ancora. Il progetto del Milan mi entusiasma, abbiamo creato un ottimo clima nella squadra e questo è il principale motivo per cui stiamo facendo bene”. Dunque parole che lasciano importanti speranze per la questione rinnovo.