Gaetano Fedele, agente di Caputo, svela il futuro dell’attaccante del Sassuolo in esclusiva a CMIT TV: “Il matrimonio continua”

In diretta a CMIT TV, oggi è intervenuto l’agente dell’attaccante del Sassuolo Francesco ‘Ciccio’ Caputo. Gaetano Fedele ha parlato non solo del futuro del suo calciatore, ma anche della sua avventura con la Nazionale di Roberto Mancini.

Calciomercato Sassuolo, Caputo resta | Le parole dell’agente

“Ciccio ha trovato la sua tranquillità, una società molto seria con un allenatore che lo considera fondamentale e credo sia un matrimonio che possa continuare per più tempo possibile. Caputo è come il vino, più passa il tempo e più si fa buono“. Un attestato di stima non da poco quello che l’agente di Caputo, attaccante neroverde e della Nazionale ha lanciato in diretta ai microfoni di CMIT TV. Il procuratore, tra l’altro, ha anche svelato il futuro del suo giocatore, sempre più convinto di voler stare con il Sassuolo e con il mister Roberto De Zerbi.

Ma c’è stato anche il momento per parlare degli azzurri: “E’ indubbio che ci sia un grandissimo entusiasmo per Ciccio, è davvero molto contento per quanto è accaduto – ha raccontato Gaetano Fedele -. Oggi pensare di giocarsi il posto con Immobile e Belotti è davvero un grande stimolo”. E ancora: “Saranno tre mesi complicati, stiamo vivendo un periodo difficile, speriamo che Ciccio riesca a continuare a convincere Mancini“.

I complimenti non sono poi finiti: “Numeri alla mano è così, è il calciatore italiano che ha avuto più continuità negli ultimi anni. Questi tre mesi saranno determinanti. Nel mondo del calcio quello che si è fatto oggi non conta, conta quello che si farà domani ed i giorni a venire”, ha concluso l’agente di Caputo.