La Fiorentina dice addio a Cesare Prandelli: il sostituto è Beppe Iachini, un ritorno sulla panchina della viola

La Fiorentina domenica scorsa ha perso 2-3 contro il Milan, e lo Spezia e il Benevento -in seguito alle vittorie con Cagliari e Juventus- hanno raggiunto i viola in classifica. In seguito al brutto periodo dei viola, secondo quanto riferito da ‘Sky Sport‘, sono arrivate le dimissioni di Cesare Prandelli. Il tecnico era ritornato a Firenze per il suo secondo ciclo, ma ha deciso di andar via a circa due mesi dalla fine della stagione. Al suo posto tornerà Beppe Iachini esonerato proprio a seguito dell’ingaggio dell’ex ct della nazionale. L’ennesimo avvicendamento sulla panchina della Fiorentina, che sta vivendo un periodo da dimenticare.