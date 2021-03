Il calciomercato bianconero è pronto ad entrare nel vivo con largo anticipo rispetto alla riapertura ufficiale della sessione estiva: idee e valutazioni in corso, un big di Pirlo è in bilico

Il prossimo impegno in Serie A della Juventus è la complessa sfida contro il Torino, un derby che dovrà dare risposte dopo il tonfo con il Benevento. Dal campo al calciomercato, la società bianconera valuta il futuro di Alvaro Morata. Lo spagnolo non sta brillando agli ordini di Pirlo ed è in bilico.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, assalto al big | Suggestione scambio: controproposta!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, il presidente ha deciso | 80 milioni per il big!

Calciomercato Juventus, futuro Morata: le ultime

Un destino, in parte già segnato. Alvaro Morata sta deludendo nella sua seconda avventura bianconera ed il futuro a Torino del centravanti spagnolo è tutt’altro che certo. La Juventus, infatti, non sembra intenzionata ad acquistare, dopo un anno di prestito dall’Atletico Madrid, il cartellino del 28enne di Madrid.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Il piano bianconero prevederebbe il prolungamento dell’attuale accordo di prestito, per una nuova stagione, fino al 30 giugno 2022. Una situazione complicata per Morata, bersagliato dalle critiche e deludente nel momento decisivo della stagione.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, Juventus in corsa per la stella | Apertura dalla Spagna

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Ronaldo si sacrifica | Decide il presidente!

Nonostante le 16 reti e gli 11 assist in 34 apparizioni con la squadra di Pirlo, il destino di Morata è ancora tutto da scrivere: un nuovo prestito in quel di Torino, però, sembra essere all’orizzonte.