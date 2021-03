Calciomercato Roma, offerte da club minori | Addio Fonseca

La Roma probabilmente dirà addio a Fonseca a fine stagione: tuttavia, arrivano solo offerte da club minori

La Roma sta vivendo una stagione sottotono per certi versi, soprattutto per quanto riguarda gli scontri diretti per il ritorno in Champions League. La sconfitta col Napoli ha alimentato i malumori e il futuro di Fonseca è ancora più in bilico, nonostante il buon percorso in Europa. Tanti i gol subiti, ben 42 in 28 partite, e un rendimento ricco di alti e bassi. Il rischio di restare fuori dalla Coppa dalle Grandi Orecchie è alto, e l’allenatore portoghese direbbe addio anche col quarto posto.

Roma, per Fonseca solo offerte da squadre ‘minori’

La stagione della Roma non avrebbe rilanciato Paulo Fonseca sul mercato degli allenatori, anzi. Si era parlato addirittura di un interesse del Real Madrid, ma la realtà sembra ben diversa. Infatti, il portoghese potrebbe approdare in una squadra di caratura inferiore rispetto ai giallorossi. Le offerte arrivate fin qui pare provengano solo da campionati minori, come per esempio in Russia con lo Zenit o in Repubblica Ceca con lo Slavia Praga. Ma potrebbe essere anche un’opzione per il futuro della Fiorentina a partire dalla prossima stagione. Insomma, di certo la situazione della Roma non aiuta la sua carriera.