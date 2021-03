Calciomercato, le ultime sul futuro di Lucas Vazquez: tra la corte spietata del Bayern Monaco, le speranze di Juventus e Milan, e quel contratto in scadenza nel 2021

Con un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, ed un rinnovo tutt’altro che vicino, Lucas Vazquez è ormai pronto a salutare il Real Madrid. E sull’esterno polivalente dei blancos, di conseguenza, si è scatenata la spietata concorrenza dei principali top club europei che, nello spagnolo classe 1991, vedono un affare di mercato clamoroso, considerate le emergenze economiche dovute alla pandemia. E in giornata, dalla Spagna (come riportava l’edizione odierna di ‘AS’), arrivavano notizie quasi certe sul futuro di Lucas Vazquez: secondo il quotidiano iberico, il Bayern Monaco era riuscito a guadagnarsi il ‘sì’ del calciatore, aggiudicandosi così un rinforzo di assoluto livello (a parametro zero) in vista della stagione 2021-2022.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, ‘terremoto’ Inter | Triplo addio: 142 milioni di euro

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, cessione più vicina | Spunta l’ipotesi Flamengo

Calciomercato, smentite Lucas Vazquez-Bayern: Juventus e Milan alla finestra

In tarda serata, però, dalla Germania è piovuta una secca smentita: il ‘BILD’ nega che tra il Bayern Monaco e Lucas Vazquez sia stata già raggiunta un’intesa. Anzi, stando a quanto riportato dal media tedesco, il club bavarese vorrebbe attendere ulteriori sviluppi di mercato prima di affondare eventuali colpi, così come lo stesso giocatore non ha alcuna fretta di trovare una nuova squadra dove accasarsi.

Una buona notizia, dunque, per Juventus e Milan, che non hanno mai nascosto il rispettivo interesse per l’esterno spagnolo e che continuano a restare alla finestra, in attesa di fare la prima mossa. Il calciomercato estivo è ancora lontano, ma entrambi i club nostrani sanno bene che la concorrenza è fitta per un elemento con le caratteristiche del madrileno. Ragion per cui, iniziare a sondare il terreno e comprendere i margini di un’eventuale operazione, potrebbe essere una buona idea da perseguire quanto prima. E sia la dirigenza bianconera che quella rossonera stanno studiando il da farsi per non lasciar scappare una delle occasioni più ghiotte di mercato 2021-2022.