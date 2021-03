Calciomercato Juventus, dimezzato il valore di Ronaldo | Le cifre

La Juventus potrebbe perdere Cristiano Ronaldo la prossima estate: intanto scende sempre di più il suo valore

Da quando è approdato alla Juventus, ovvero nell’estate del 2018, Cristiano Ronaldo non ha portato quel salto di qualità in Europa che chiedeva il club. Tanti sono gli scudetti vinti, ben nove consecutivi, di cui due col portoghese. Ma le uscite con l’Ajax ai quarti, e con Lione e Porto agli ottavi, pesano molto sull’esperienza di CR7 a Torino. E anche sul bilancio di Andrea Agnelli. Ronaldo è stato pagato oltre 100 milioni di euro, e guadagna 31 milioni di euro a stagione fino al 2022.

Juventus, cala sempre di più il valore di Ronaldo

Un affare di cifre macroscopiche, soprattutto se si parla di un classe ’85. Cristiano Ronaldo da quand’è alla Juve ha portato a casa 2 scudetti e 2 Supercoppe italiane, troppo poco per l’investimento fatto. E non solo. Secondo quanto riferito dalla ‘Bild‘, l’esperienza in Italia ha abbassato anche il suo valore rispetto a quando arrivò in Serie A. Un valore sostanzialmente dimezzato, da 100 a 50 milioni di euro. La sensazione è che se dovesse arrivare un’offerta di questo tipo, considerando il contratto in scadenza l’anno prossimo, la Juventus potrebbe cederlo. CR7 non è più quello di una volta e lo ha dimostrato nella partita con il Porto.