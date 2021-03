Tra la fine di questa stagione e il prossimo calciomercato estivo, in casa Inter potrebbero registrarsi tre clamorosi addii. Ecco come stanno le cose

Via dall’Inter. Le ultime indiscrezioni di calciomercato hanno rilanciato la possibilità di un divorzio a fine stagione tra Antonio Conte e il club nerazzurro, anche in caso di conquista dell’agognato scudetto. ‘Tuttosport’ è stato più esplicito parlando di scelta del tecnico di abbandonare la barca qualora non gli venissero garantiti investimenti di un certo tipo per alzare il livello della rosa e di conseguenza di competitività della squadra in ottica soprattutto Champions League. Tali garanzie ora di certo non può averle vista la situazione sempre delicata in cui versa la società di viale della Liberazione. Prossimo club di Conte? Verosimilmente, in caso di addio, uno della Premier League, ma occhio al ritorno in Nazionale qualora Mancini dovesse fallire al prossimo Europeo.

Calciomercato Inter, da Conte a Lukaku: triplo addio shock

Conte piace molto in Inghilterra, nella fattispecie a Manchester United e Tottenham. Negli ‘Spurs’ raccoglierebbe nientemeno che l’eredità di José Mourinho… Comunque proprio a causa dei problemi di natura economica legati all’incertezza societaria che in casa nerazzurra regna ormai da mesi, nel prossimo calciomercato estivo la dirigenza dell’Inter potrebbe essere ‘costretta’ a dire addio ad altri due big della squadra. In primis a Romelu Lukaku, corteggiatissimo in Spagna così come in Premier, vedi il fortissimo interesse nei suoi confronti del Manchester City di Pep Guardiola. Il catalano lo vede come ideale sostituto del ‘Kun’ Aguero, tanto che sul tavolo potrebbe presentare una proposta da almeno 90 milioni di euro. Nel massimo campionato inglese potrebbe essere anche il futuro di un altro pilastro della formazione di Conte, vale a dire Alessandro Bastoni. Negli ultimi giorni il classe ’99 è stato accostato con forza al Liverpool, alla ricerca di un rinforzo di spessore e di qualità tecniche elevate per il reparto arretrato. Stando a indiscrezioni i ‘Reds’ potrebbero offrire sui 52 milioni di euro. Tra l’ex atalantino e Lukaku, l’Inter incasserebbe qualcosa come 142 milioni.

A.R.