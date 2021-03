Il futuro di Cristiano Ronaldo resta sempre così in bilico: tutto sarà più chiaro nelle prossime settimane, la suggestione per la prossima stagione

Il suo arrivo aveva entusiasmato tutto l’ambiente bianconero, ma Cristiano Ronaldo non è stata la ciliegina sulla torta per arrivare al trionfo in Champions League. Il campione portoghese ci ha provato insieme ai suoi compagni dopo gli anni gloriosi al Real Madrid. Finora sono arrivati riconoscimenti importanti in Serie A con la conquista di Coppa Italia e Supercoppa italiana alternandosi alle altre big d’Italia. Ora il suo futuro resta sempre più in bilico dpo la cocente eliminazione in Champions nel doppio confronto contro il Porto.

Calciomercato Juventus, Ronaldo può tornare al Real

Come svelato dal quotidiano sportivo spagnolo “Marca” il ritorno a Madrid di Ronaldo può essere realtà. Tutto dipenderà dalla chiamata del club del presidente Florentino Perez: in caso di contatto ufficiale, il campione portoghese potrebbe lasciare la Juventus per riformare il tridente da sogno composto insieme a Benzema e Bale, voglioso di riscatto dopo il prestito al Tottenham come lui stesso ha svelato nelle ultime ore. La compagine bianconera potrebbe lasciarlo partire anche intorno ai 25 milioni di euro.

Il ritorno a Madrid rappresenta una possibilità con Ronaldo molto interessato a questa dinamica di mercato per continuare a scrivere pagine importanti della sua carriera con la maglia dei “blancos”. Tutto sarà più chiaro a partire dalle prossime settimane con idee interessanti sul fronte calciomercato. Il club bianconero vorrebbe avere una risposta in tempi brevi per programmare la prossima stagione.

La suggestione del tridente con Benzema e Bale lo entusiasma tantissimo proprio in memoria dei vecchi tempi. Lo stesso Cristiano Ronaldo potrebbe prendere una decisione importante in vista della prossima stagione: l’addio alla Juventus è sempre molto probabilità, ma non c’è nulla di ufficiale al momento. In caso di chiamata del Real Madrid, CR7 sarebbe anche sul punto di lasciare l’Italia.