Il difensore della Juventus, Giorgio Chiellini, parla dal ritiro della Nazionale del futuro del tecnico bianconero Andrea Pirlo

Domani sera l’Italia di Roberto Mancini esordirà nelle qualificazioni per il prossimo Mondiale del 2022 in Qatar. Tra i convocati c’è anche il difensore della Juventus, Giorgio Chiellini, che quest’oggi in conferenza stampa è al fianco del tecnico Mancini. Il centrale difensivo bianconero parla anche del futuro del suo allenatore Andrea Pirlo e dichiara: “Sul futuro di Pirlo hanno già chiarito tutto Nedved e Paratici. Non credo di dover rispondere perché ci sono domande sulle Nazionali”.