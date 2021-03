La Juventus continua a cercare qualità a centrocampo in sede di calciomercato in vista della prossima stagione. I bianconeri potrebbero puntare forte su Luis Alberto, fantasista della Lazio di Simone Inzaghi, con i biancocelesti che, per sostituirlo, pensano ad un nome a sorpresa: le ultime sui trasferimenti nel campionato italiano di Serie A



Che prestazione ieri della Turchia di Hakan Calhanoglu. La Nazionale alla quale appartiene il trequartista del Milan si è infatti imposta a sorpresa sull’Olanda di De Boer grazie alla rete del numero 10 rossonero ed alla tripletta di Burak Yilmaz, centravanti del Lille finito nelle scorse stagioni nel mirino anche della Lazio di Simone Inzaghi.

Proprio il club biancoceleste, nella prossima finestra estiva di calciomercato, potrebbe attingere dalla miniera d’oro per Lille per rinforzare la trequarti con un elemento di assoluto valore. Stiamo parlando di Yusuf Yazici, numero 10 turco, valutato all’incirca 20 milioni di euro che, ad inizio stagione, ha realizzato una clamorosa doppietta a San Siro in Europa League contro il Milan di Stefano Pioli. In quest’annata il classe 1997 in Ligue 1 ha finora collezionato 26 presenze, praticamente tutte le gare della sua squadra, mettendo a segno 7 reti e fornendo 4 assist ai suoi compagni di squadra.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, super colpo in Serie A | 50 milioni!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, ennesimo cambio | Il talento può partire!

Calciomercato Juventus, effetto domino in trequarti | Obiettivo Luis Alberto

Il possibile arrivo di Yazici alla Lazio potrebbe liberare la partenza di Luis Alberto, stella della squadra di Simone Inzaghi seguita in passato da molti top club italiani ed esteri. Uno di questi è la Juventus di Fabio Paratici che potrebbe essere costretta a mettere seriamente mano al portafogli per strappare il giocatore dalla squadra di Claudio Lotito. Lo spagnolo ex Liverpool infatti ha un contratto fino al 2025 con la società capitolina ed una valutazione di mercato altissima che si aggira attorno ai 50 milioni di euro.

Numeri da capogiro per la Juventus che, però, con Luis Alberto potrebbe davvero dare una sterzata dal punto di vista qualitativo alla rosa a disposizione di Andrea Pirlo. In questa stagione, Luis Alberto in Serie A ha messo a segno ben 8 reti in 24 gare disputate.