La Juventus monitora il profilo di Pau Torres in sede di calciomercato: c’è una forte concorrenza in Europa per il giovane difensore

La Juventus deve cercare di finire al meglio possibile la stagione in corso. Certamente, le delusioni accumulate in questa annata rendono il compito assai arduo. Tolta la Champions League, con la nuova eliminazione agli ottavi di finale contro il Porto, rimangono scudetto e Coppa Italia. Da considerare, però, che il principale trofeo nazionale sembra essere sempre più vicino all’Inter. I nerazzurri hanno collezionato un filotto di vittorie nell’ultimo periodo molto rilevante e pare non abbiano rivali alla loro altezza in Serie A. Gli uomini di Conte, infatti, sono stati fermati solo dal Covid-19. In finale di Coppa Italia, invece, ci sarà l’Atalanta e non si tratta senza dubbio di una partita semplice. La società riflette, quindi, in sede di calciomercato e continua a monitorare il profilo di un giovane talento che sta mettendo in mostra importanti qualità in Spagna. C’è, però, una forte concorrenza sul calciatore in Europa: vediamo i dettagli.

Calciomercato Juventus, occhi su Pau Torres: quante big sul talento

Momento complicato per la ‘Vecchia Signora’. La squadra avrà molto probabilmente necessità di essere rifondata. Sono diversi, infatti, i giocatori che hanno deluso le aspettative e potrebbero cambiare aria già durante la prossima estate. Uno dei reparti su cui la società è possibile intervenga maggiormente è la difesa, che avrebbe bisogno di uno svecchiamento per via della presenza di più di un giocatore ultratrentenne.

Paratici e Agnelli, in questo senso, continuano a monitorare il profilo di un giovane centrale della Liga. Si tratta di Pau Torres, calciatore attualmente in forza al Villareal. Lo spagnolo sta dimostrando in questa stagione di avere delle doti importanti e potrebbe fare a breve il grande salto nella sua carriera. I suoi 24 anni, inoltre, permetterebbero ai bianconeri di ridurre l’età media del reparto.

La Juve, però, dovrà eventualmente fronteggiare una forte concorrenza per il talento. Girano voci secondo cui il Real Madrid avrebbe individuato nell’ex Malaga un’ottima soluzione per fronteggiare il probabile addio di Sergio Ramos. Il gioiello, inoltre, è stato accostato anche a United, Manchester City e Bayern Monaco. I primi sarebbero in vantaggio nella corsa al centrale, come riferisce ‘Fichajes.com’. Il classe ’97, rivela il ‘Manchester Evening news’, vedrebbe molto bene la possibilità Old Trafford e, quindi, Premier League, competizione dalla quale è particolarmente attratto. A giocare a favore per i ‘Red Devils’, poi, anche le difficoltà economiche dei ‘Blancos’, considerando la clausola rescissoria di Pau Torres di 65 milioni di euro. La Juventus, intanto, osserva.