Sirene dalla Spagna per la Lazio, che potrebbe subire l’assalto dal Siviglia per due elementi fondamentali della squadra

Continua a tenere banco in casa Lazio la questione legata al rinnovo di Simone Inzaghi. Il tecnico biancoceleste infatti a fine stagione vedrà scadere il proprio contratto con la squadra capitolina, ma fino ad oggi il rinnovo non è ancora arrivato. Il suo nome dunque viene spesso accostato a diversi club importanti, tra cui la Juventus, che lo osserva con attenzione già dalla scorsa stagione, quando proprio con i bianconeri lottò per lo scudetto.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Roma, occhi sul difensore argentino | Derby con la Lazio

A preoccupare però questa volta potrebbe essere l’interesse che arriva dall’estero. Infatti, secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘Don Balon’, il tecnico laziale sarebbe finito nel mirino di Monchi, direttore sportivo del Siviglia. L’ex Roma però non avrebbe puntato solo lui. Potrebbe infatti tentare il doppio colpaccio con un top player.

Calciomercato Lazio, il Siviglia tenta il colpaccio: Inzaghi per sostituire Lopetegui, con lui anche Luis Alberto

Pericolo imminente per la Lazio che potrebbe arrivare dalla Spagna. Infatti il Siviglia sembrerebbe aver messo nel mirino Simone Inzaghi per sostituire Julian Lopetegui in panchina. Secondo il sito spagnolo ‘Don Balon’, nonostante la società sia soddisfatta del tecnico spagnolo, il direttore sportivo Monchi vorrebbe tentare di effettuare un importante salto di qualità con il tecnico biancoceleste, e non solo.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Lazio, Pochettino lo mette nel mirino | Pericolo PSG

Infatti il club spagnolo potrebbe tentare il doppio colpaccio, cercando di sfruttare l’arrivo di Inzaghi per cercare di acquistare anche il top player della Lazio, Luis Alberto. Il calciatore spagnolo in questa stagione ha collezionato 30 partite, mettendo a segno 8 gol e 2 assist. Per arrivare a Luis Alberto il Siviglia potrebbe mettere sul piatto 30 milioni di euro, ma non è sicuro che al presidente Lotito possano bastare per far partire uno dei migliori giocatori nella sua rosa.