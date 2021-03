Il tecnico del PSG, Mauricio Pochettino, punta il mirino in casa Lazio: assalto in estate per l’esterno biancoceleste

Una stagione di alti e bassi quella della Lazio. Infatti i biancocelesti al momento sono sesti in campionato, ad un solo punto dai ‘cugini’ della Roma, ma con una partita in meno, che potrebbe proiettarli a tre punti dalla zona Champions League. Ovviamente il raggiungimento del quarto posto per il secondo anno consecutivo rimane l’obiettivo, anche se non sarà facile riuscire ad ottenerlo.

Nel frattempo si lavora già al calciomercato della prossima stagione, dove molti talenti che si sono messi in mostra ancora una volta in Italia, ma anche in Europa, finiranno nel mirino di diversi top club. Uno di questi infatti sembrerebbe essere finito nella lista degli acquisti del PSG stilata dal nuovo tecnico Mauricio Pochettino.

Calciomercato Lazio, PSG su Marusic: assalto in estate

Manca ancora parecchio alla prossima sessione di calciomercato, ma si inizia già a ragionare sui colpi da mettere a segno nei vari club europei. A dover resistere agli assalti delle big a fine stagione dovrà essere anche la Lazio, chiamata a difendere i propri talenti in rosa.

Secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘Don Balon’, a finire nel mirino del PSG sarebbe l’esterno biancoceleste Adam Marusic. Il calciatore montenegrino in questa stagione ha collezionato 36 presenze tra campionato e coppe, mettendo a segno 2 gol e 5 assist. Dopo quattro anni nella capitale per lui potrebbe arrivare il grande salto in un top club europeo come il PSG, con Mauricio Pochettino che lo vorrebbe per rinforzare la fascia destra, soprattutto qualora non si dovesse procedere con il riscatto di Alessandro Florenzi, calciatore arrivato dalla fazione opposta, ovvero la Roma. Inoltre quello del montenegrino per i parigini sarebbe anche un acquisto low cost, visto che viene valutato meno di 10 milioni di euro.