Il Milan cerca un attaccante e Stefano Pioli ne segnala uno alla società: è un italiano che milita in Serie A

Non è un segreto che il Milan stia lavorando sul mercato, soprattutto per quel che riguarda il reparto offensivo. Il futuro di Zlatan Ibrahimovic è ancora incerto e i rossoneri non possono farsi trovare impreparati, soprattutto qualora arrivasse la qualificazione alla prossima Champions League. Le idee della società per l’attacco sono tante, dalle piste in Serie A, a giovani di altri campionati.

Il tecnico rossonero Stefano Pioli avrebbe segnalato alla società un nome per l’attacco. Secondo quanto riportato da ‘todofichajes’, l’allenatore ex Lazio e Inter avrebbe individuato Riccardo Orsolini, esterno d’attacco del Bologna. Il classe ’97 è uno dei giovani più interessanti del club emiliano e ha già dimostrato di poter dire la sua in un campionato come la Serie A: fino a questo momento 4 gol e 4 assist in campionato per l’ex Juventus.

Calciomercato Milan, Pioli segnala Orsolini | La richiesta del Bologna

Le sue prestazioni gli hanno fatto guadagnare anche la convocazione in Nazionale e questo ha alzato il valore del giocatore. L’esterno offensivo rossoblu ha un contratto in scadenza nel 2022, ma il Bologna non intende cederlo per meno di 20 milioni di euro. Le probabili partenze di Castillejo e Salemaekers hanno portato Pioli a individuare Orsolini come sostituto ideale per il suo gioco.

Il Milan non è molto propenso a sborsare la cifra richiesta dal Bologna e potrebbe pensare di inserire una contropartita tecnica per ammortizzare i 20 milioni richiesti. La società rossonera sta studiando le potenziali uscite ma Orsolini resta un nome caldo, tra i primi in lista in quella zona di campo. I contatti tra i due club sono già stati avviati, nelle prossime settimane potrebbero arrivare novità importanti.