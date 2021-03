Il Milan pesca in Germania il sostituto del probabile partente Calhanoglu: il rinnovo non arriva e Maldini punta alla stellina del Lipsia

Il gol di Paul Pogba, appena entrato, con il Manchester United, in Europa League, ha spento un po’ dei sogni di gloria del Milan, che comunque in campionato sta continuando la sua rincorsa al primo posto degli uomini di Antonio Conte. Per continuare in grande, però, il club rossonero ha bisogno di intervenire nel calciomercato, soprattutto perché con i big della squadra si stentano a trovare gli accordi per i rinnovi.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato, duello Roma-Napoli per Sarri | Con lui un big della Juventus

Calciomercato Milan, per il post Calhanoglu c’è la stellina del Lipsia

Il rinnovo di Gianluigi Donnarumma non è l’unico problema in casa Milan. Anche Hakan Calhanoglu, in scadenza nel giugno del 2021, non riesce a trovare un accordo con la dirigenza rossonera per i prossimi anni, soprattutto per una questione economica. Con le cose così, Maldini & Co si stanno guardando intorno, non solo in Italia.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Inter, scambio e ritorno | Riecco l’ex Serie A

Secondo quanto riporta il quotidiano tedesco ‘Sport Bild’, al Lipsia stanno mettendo diversi pezzi pregiati in vendita. L’idea del club, infatti, è quella di far crescere, e quindi valorizzare, giovani talenti. In quest’ottica molti giocatori sono sul piede di partenza, uno di questi è Christopher Nkunku, trequartista francese che a novembre compirà 24 anni.

La valutazione del gioiellino del club tedesco, che ha segnato finora sette gol tra Bundesliga e Champions League e fornito otto assist ai compagni, si aggira intorno ai 45 milioni di euro. Una cifra abbastanza importante anche per il Milan, che sta pensando di offrire un altro giovane prospetto in cambio di Nkunku. L’idea è quella di inserire nella trattativa che porterebbe il francese alla corte di Stefano Pioli uno tra Jens Petter Hauge e Pierre Kalulu.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Juventus, colpo gratis | Ecco l’erede di Szczesny

I due giovani rossoneri, il primo classe ’99, il secondo nato nel 2000, sarebbero infatti perfetti per la filosofia del Lipsia, ma non coprirebbero del tutto il costo del cartellino del trequartista. Per questo motivo, oltre a uno dei due, il club milanese dovrebbe sborsare anche 30 milioni di euro.