La Roma pesca un difensore argentino in Olanda ma deve fare i conti con la concorrenza della Lazio: derby di mercato in vista

La Roma pensa al futuro e il progetto dei Friedkin appare molto ambizioso. La nuova presidenza giallorossa vuole regalare un grande bomber ai tifosi e i nomi che circolano sono di primissima fascia. L’ambizione della Roma è quella di creare una squadra competitiva che possa lottare per obiettivi importanti e fare quello step che fin ora è mancato. La stagione del club non è da buttare: i quarti di finale di Europa League sono stati raggiunti e in campionato la corsa alla qualificazione in Champions League è alla portata. L’aver perso, però, tutti gli scontri diretti, o quasi, contro le dirette concorrenti fa pensare e mette Paulo Fonseca in una posizione precaria.

A fine stagione l’allenatore portoghese potrebbe lasciare la Capitale, così come Edin Dzeko che sembra aver perso un po del suo smalto. L’ambizione della società è quella di iniziare un nuovo progetto con Massimiliano allegri che sembra il primo nome in cima alla lista per la panchina. La società vuole anche rinforzare il reparto difensivo che spesso è apparso in grave difficoltà in questa stagione. La dirigenza sta studiando diversi profili, ma uno sembra aver attirato l’attenzione particolarmente.

Calciomercato Roma, Lisandro Martinez osservato speciale | la richiesta dell’Ajax

Il giocatore in questione è Lisandro Martinez, difensore argentino classe ’98. Il 23enne attualmente veste la maglia dell’Ajax e sta disputando una stagione molto convincente con 18 presenze in campionato e 2 gol, oltre alle presenze europee in Champions e in Europa League. Molte squadre hanno notato il talento del ragazzo e tra queste c’è la Roma, come riportato da ‘todofichajes’, che potrebbe aprire un derby di mercato con la Lazio. Anche i biancocelesti devono ringiovanire il reparto e sembrano sulle tracce di Lisandro Martinez.

L’Ajax conosce perfettamente le enormi potenzialità del gioiellino argentino e non è disposto a fare sconti. Il club olandese di Amsterdam valuta il giocatore intorno ai 25 milioni di euro, una cifra non esagerata ma che rispecchia le qualità del ragazzo. Considerando che l’Ajax acquistò Lisandro Martinez dal Defensa nel 2019 per 7 milioni di euro, si tratterebbe di una grossa plusvalenza, ma la cifra potrebbe essere troppo elevata per le italiane. Sia la Roma che la Lazio hanno grande esigenza di un innesto in difesa e proveranno ad abbassare la richiesta.