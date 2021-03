Il futuro di Maurizio Sarri potrebbe essere alla Roma o al Napoli: l’ex tecnico della Juventus potrebbe chiedere un big bianconero

Ancora incerto il futuro di Maurizio Sarri. A giugno l’ex tecnico della Juventus potrebbe tornare ad allenare, ma ancora deve essere definita la destinazione dell’allenatore toscano. Dopo l’esperienza in bianconero durata solo un anno il suo futuro potrebbe essere sempre in Italia, ma fino ad ora le destinazioni più probabili sembrerebbero due.

Da una parte c’è il Napoli, sua ex squadra a cui è sempre molto legato e dove andrebbe a sostituire Gennaro Gattuso, il cui contratto con i partenopei scadrà a fine stagione e al momento di rinnovo sembrerebbe non parlarsene. Un ritorno comunque clamoroso, visto che l’ultima volta che lasciò gli azzurri andò alla Juventus. Dall’altra parte invece c’è la Roma, dove la posizione di Paulo Fonseca è sempre in bilico. Qualora dovesse andare in una delle due squadre, la prima richiesta di Sarri potrebbe essere un big della Juventus.

Calciomercato Napoli e Roma, Sarri per la panchina: con lui anche Paulo Dybala

Continua a non essere una stagione fortunata per Paulo Dybala. L’attaccante della Juventus infatti continua a soffrire diversi infortuni che lo tengono lontano dal campo e non gli permettono di esprimere tutta la sua qualità e di avere continuità. In questa stagione infatti sono solo 16 le presenze dell’argentino, con 3 gol e due assist tra Serie A e Champions League, e a giugno 2022 vedrà scadere il proprio contratto.

Così a pensare al suo acquisto a fine stagione potrebbe essere Maurizio Sarri. Infatti l’ex tecnico della Juventus sia nel caso dovesse andare al Napoli, che alla Roma, potrebbe chiedere subito il colpaccio Dybala alle società. Ovviamente sarebbe un’operazione molto complicata, visto che la ‘Joya’ è valutata intorno ai 60 milioni dalla Juventus, e andrebbe considerata anche la volontà del calciatore di rimanere in bianconero e cercare di ritornare protagonista.