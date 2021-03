Il futuro di Cristiano Ronaldo sembra sempre più orientato a un addio alla squadra bianconera: per l’asso portoghese sembra aprirsi una destinazione, fino a qualche settimana fa, assolutamente inaspettata

La Juventus è chiamata ad una reazione, immediata, dopo il clamoroso tonfo contro il Benevento. Il derby con il Torino può regalare un’occasione di riscatto per Ronaldo e compagni: in ottica calciomercato, però, proprio il portoghese rischia di far tremare il popolo bianconero.

Calciomercato Juventus, top club a sorpresa per CR7

Sono diversi, è risaputo, i top club interessati all’acquisto di Cristiano Ronaldo la prossima estate. Il portoghese potrebbe quindi salutare con un anno di anticipo la Juventus per un’ultima importante sfida in Europa. In tal senso, stando a quanto riporta ‘Fichajes.net’, per l’asso lusitano avrebbero da tempo sondato il terreno Psg, Real Madrid e Manchester United.

Proprio i ‘Red Devils’, che programmano il possibile ritorno all’Old Trafford di CR7, rischiano un’inattesa beffa. Il quotidiano brittannico ‘Daily Express’ sostiene come sia il Liverpool il club che, al momento, pare intenzionato ad accelerare per il 36enne. Il possibile addio di alcune pedine spinge Klopp a cercare un rinforzo di spessore: il cinque volte Pallone d’Oro.

Il Liverpool vuole infatti ‘vendicarsi’ dello scippo da parte di Alex Ferguson, che portò a Manchester nel 2003 il talentuoso portoghese beffando proprio i ‘Reds’. Situazione in divenire, con la Juventus che al momento valuta quello che sarà il futuro di Ronaldo: tra permanenza per un’ultima stagione e ritorno in Premier League.