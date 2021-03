L’Italia vince 2-0 contro l’Irlanda del Nord: il CT Roberto Mancini ha parlato al termine della gara del Tardini

L’Italia vince 2-0 contro l’Irlanda del Nord e inaugura al meglio il cammino verso la qualificazione ai mondiali 2022. Al termine della gara del Tardini ha parlato il CT Roberto Mancini ai microfoni della Rai:

“Il primo tempo è stato ottimo, avremmo potuto segnare qualche gol in più. Il secondo tempo da rivedere, potevamo fare meglio. Primo tempo perfetto, fatto di giocate veloci, potevamo fare altri due gol. Nel secondo tempo errori tecnici, ma dopo cinque mesi ci può stare. Potevamo farla finire con più gol di scarto. Loro molto fisici, sapevamo ci avrebbero messo in difficoltà. Noi dobbiamo costruire dal basso quando si può fare, ma a volte la palla può andare anche avanti. Avevamo la giocata su Immobile e potevamo lanciare la palla in avanti. Per un attaccante il gol è fondamentale, poteva farne anche un altro. Speriamo che gli altri facciano come lui”.