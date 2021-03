La Juventus continua a studiare il da farsi con Cristiano Ronaldo: nuova mossa per lo scambio con il PSG

La Juventus non sta vivendo una stagione da sogno fino a questo momento, visto che ha avuto diversi crolli in questi mesi e ora si ritrova ben distante dalla prima posizione in classifica. I bianconeri infatti hanno ormai perso l’obiettivo principale di vincere la Serie A, visto che l’Inter ha preso il volo e ha un vantaggio di dieci punti.

Dopo nove anni dunque sta per interrompersi il dominio bianconero in Italia, che ha visto la ‘Vecchia Signora’ vincere ben nove scudetti consecutivi. Anche in Champions League la stagione non è stata delle migliori: dopo il passaggio dei gironi infatti è arrivata l’eliminazione già agli ottavi contro il Porto, dopo due gare nel complesso deludenti. L’unico modo per raddrizzare la stagione è vincere la Coppa Italia (la finale sarà a metà maggio contro l’Atalanta) e raggiungere una delle prime quattro posizioni in Serie A.

Calciomercato Juventus, addio Ronaldo: spunta l’affare con il PSG per Paredes

Nella prossima estate ci si attendono novità importanti in casa Juventus, che potrebbe apportare modifiche rumorose per via del fallimento di questa annata. C’è da valutare anche il futuro di Cristiano Ronaldo, che ha ancora un altro anno di contratto ma non è da escludere un addio già in estate. Il suo prezzo non è più quello di un tempo ma la Juventus vuole provare comunque a guadagnare qualcosina.

Per non perdere il portoghese gratis, la Juventus potrebbe provare a sondare il terreno tramite alcuni emissari per Leandro Paredes, che sta vivendo una grande annata con il PSG e da sempre piace a Fabio Paratici. Il club francese è interessato a Cristiano Ronaldo e per questo motivo potrebbe nascere una trattativa con eventuale scambio.

In questa stagione Paredes ha collezionato ben 26 presenze tra campionato e coppe ed è ormai un elemento importante del club allenato da Mauricio Pochettino.