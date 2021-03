Il Milan di Stefano Pioli continua la sua corsa per garantirsi un posto in Champions League nella prossima stagione. I rossoneri, al momento al secondo posto nel campionato italiano di Serie A, per rinforzare la rosa in vista della prossima fase a gironi potrebbero puntare su un colpo nostrano: le ultime sul calciomercato della società meneghina



Il Milan di Stefano Pioli, prima della sosta per le nazionali che non vedrà la Serie A in campo in questo weekend, si è assicurato una vittoria importante in casa della Fiorentina. Tre punti in trasferta pesantissimi per i rossoneri guidati dall’ex allenatore di Inter e Lazio che ora vedono la striscia del traguardo, in questo caso chiamato: qualificazione alla prossima fase a gironi di Champions League. Ma non solo, il Milan continua a metter pressione anche all’Inter in ottica scudetto, nonostante i nerazzurri abbiano una gara in più da disputare visto il rinvio contro il Sassuolo a causa dei contagi nel gruppo squadra della Beneamata.

In vista di una qualificazione in Champions, il Milan vorrà di certo rinforzarsi nella prossima finestra estiva di calciomercato ed uno dei reparti che potrebbero essere toccati per primi è senza dubbio l’ala destra. I rossoneri hanno bisogno di una vera e propria certezza in quella posizione, così come possono contare su Rebic a sinistra.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juventus, terza rivoluzione | Addio Pirlo: c’è il sostituto

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Milan, riscatto Tomori | Contropartita al Chelsea

Calciomercato Milan, idea in Serie A | I dettagli

Il nome più caldo è senza dubbio quello di Domenico Berardi, ieri sera in gol con la Nazionale italiana. La stella del Sassuolo di Roberto De Zerbi ha una valutazione di mercato che si aggira attorno ai 30 milioni di euro ed un lungo contratto con i neroverdi fino al 2024. Il classe 1994 inoltre, è un pallino di diverse grandi del nostro campionato, fra le quali spicca la Roma, ma attenzione anche alla Juventus.

In questa stagione, una delle migliori finora della sua carriera con la maglia del Sassuolo, Domenico Berardi ha collezionato 22 presenze nel campionato italiano di Serie A mettendo a segno ben 11 reti e fornendo 5 assist ai suoi compagni di squadra.