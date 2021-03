Il Milan è alle prese con il rinnovo di Donnarumma: il giornalista Carlos Passerini ha le idee chiare sul futuro del portiere rossonero

Il Milan è concentrato sulla lotta scudetto contro l’Inter, ma in dirigenza è già tempo di riflettere sul mercato. La rosa sarà rinforzata in estate, ma prima di intervenire bisognerà risolvere alcune situazioni contrattuali critiche. Diverse le questioni in sospeso in casa rossonera, ma la più impellente riguarda il futuro di Donnarumma. Il portiere sta discutendo il prolungamento e – molto probabilmente – si è trovata la chiave per il lieto fine.

Calciomercato Milan, deciso il futuro di Donnarumma

Donnarumma è un portiere ambizioso ed ha ancora tutto da dare al mondo del calcio. Il ragazzo prodigio – in scadenza a giugno con il Milan – ha appena 22 anni, ma vanta già oltre 250 presenze con la maglia rossonera. Il suo agente – Mino Raiola – sta discutendone il rinnovo e potrebbe esserci una svolta. Secondo quanto riferito da Carlos Passerini a ‘CMIT TV’, infatti, “Donnarumma rimarrà, perché vuole restare. Raiola non vuole portarlo via quest’anno per una serie di motivazioni, una tra tutte: non c’è la fila di squadre pronte a dargli 10 milioni“.

Il giornalista de ‘Il Corriere della Sera’ ha poi aggiunto: “Questa è convinzione diffusa anche all’interno del Milan stesso“. Il rinnovo del portiere costerà però caro al club: “Credo che costerà al Milan almeno sugli 8 milioni”, afferma Passerini, che continua: “La chiave sarà un rinnovo relativamente breve, probabilmente due anni e ci sarà una clausola“.

Calciomercato Milan, il pensiero di Passerini e la ‘clausola’

Passerini pensa quindi che il matrimonio tra il Milan e Donnarumma continuerà, ma il portiere potrebbe inserire una clausola a suo vantaggio che – secondo il giornalista – “gli consentirebbe di liberarsi se la rinascita del Milan non dovesse compiersi“. La strategia è chiara: “Vogliono tenersi una porta aperta, vedere cosa sarà del Milan tra due anni e tenere una exit strategy“, ha chiuso Passerini.

Il Milan decide quindi di investire ancora su Donnarumma, considerato il punto di partenza di un progetto vincente. Il portiere coronerebbe così anche il sogno di giocare la Champions con il Milan che è la sua squadra del cuore, puntando a diventare uno dei più presenti della storia del club.