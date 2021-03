Il calciomercato rossonero prende forma con largo anticipo rispetto alla riapertura della sessione estiva: Maldini e Massara valutano il colpo dalla Premier League

Il Milan di Pioli ripartirà dalla sfida casalinga contro la Sampdoria, tra poco più di una settimana. I rossoneri devono dare continuità alla sofferta vittoria contro la Fiorentina anche se le attenzioni sembrerebbero già in gran parte riservate per un possibile colpo dalla Premier League durante il prossimo calciomercato estivo.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, obiettivo in Serie A | Lo chiama Pioli

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, il rinnovo del big traballa | Il sostituto arriva dalla Germania

Calciomercato Milan, rispunta l’ex Roma: colpo low cost

Arrivano dalla Spagna novità importanti per un top club di Premier League. Secondo quanto riportato da ‘Todofichajes.com’, infatti, il Tottenham potrebbe lasciar partire diverse pedine per fare cassa durante la prossima sessione estiva di mercato.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Tra gli epurati di Mourinho vi sarebbe Erik Lamela, già accostato alla Serie A nelle scorse stagioni e con il Milan che avrebbe messo nel mirino il talento argentino. Secondo quanto sottolineato da CalciomercatoNews.com nei giorni scorsi, Lamela potrebbe vestirsi di rossonero per una cifra di appena 15 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, riscatto Tomori | Contropartita al Chelsea

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, salta tutto | Via libera per Juventus e Milan

Un vero affare per il club di via Aldo Rossi che deve ancora sciogliere i dubbi sul futuro di Calhanoglu, che non ha ancora rinnovato l’accordo in scadenza a giugno. Situazione dunque in divenire, con Lamela (in scadenza nell’estate 2022) come possibile obiettivo concreto per l’attacco di Pioli.