Il centrocampista azzurro continua ad avere diversi estimatori in Europa, in particolare in Spagna dalle big della Liga

Continuano le voci di mercato sul centrocampista spagnolo del Napoli, Fabian Ruiz. Il club partenopeo è rinato nelle ultime gare, 4 vittorie e un pareggio, ed è tornato a brillare anche Fabian. La prima parte di stagione è stata per lui complicata, complici infortuni che lo hanno condizionato, non permettendogli di rendere al meglio. Nell’ultimo mese, però, lo spagnolo è tornato ai suoi livelli e la qualità del palleggio nella squadra è aumentato.

Dopo la pausa di un mese impostagli dal Covid-19, l’iberico si è ripreso il Napoli e anche voci di mercato sono tornate puntuali. Prima dell’inizio della pandemia il Real Madrid era in forte pressing su di lui e stava programmando un assalto da 80 milioni di euro, conclusosi con un nulla di fatto a causa della crisi da Covid-19. In estate si era fatto sotto anche l’Atletico Madrid, così come il Psg, ma De Laurentiis non ha mai ceduto alle richieste, considerate troppo basse per poter essere accettate. Ad oggi, però, il futuro di Fabian Ruiz è incerto.

Calciomercato Napoli, Barcellona, Real e Atletico su Fabian Ruiz

Sono tante le squadre che lo stanno seguendo a distanza. Secondo quanto riportato da‘calciomercato.it’ ad oggi non ci sono stati contatti tra l’entourage del giocatore e la società campana. Il contratto di Fabian Ruiz scade nel 2023, ma il suo rinnovo sarà strettamente legato alla qualificazione del Napoli in Champions League. In quel caso De Laurentiis non farà sconti e non scenderebbe sotto la richiesta di 50 milioni.

In caso di mancata qualificazione in Champions, lo spagnolo potrebbe invece diventare uno dei primi candidati a partire per fare cassa. Le big spagnole sono le prime candidate a contendersi Fabian, in particolare Barcellona, Real Madrid e Atletico Madrid. Qualora non si arrivasse ad una cessione si tornerebbe a parlare di rinnovo per non incappare nella stessa situazione che portò alla svalutazione del cartellino di Milik.