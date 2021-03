Saranno settimane intense in casa Barcellona per provare a rivoluzionare la compagine spagnola: assalto al big della Serie A, idea scambio con Pjanic

Il Barcellona vuole tornare protagonista dopo una stagione da dimenticare quasi completamente. Messi e compagni sono ancora in corso per la conquista della Liga con una ripresa entusiasmante soprattutto negli ultimi giorni. Joan Laporta, neo-presidente del club catalano, ha riportato entusiasmo nell’ambiente blaugrana, voglioso così di tornare a splendere di luce propria come diversi anni fa.

Calciomercato, assalto in casa Roma: idea scambio con Pjanic

Da dimenticare in maniera assoluta la stagione di Miralem Pjanic, arrivato a Barcellona nello scambio con la Juventus con Arthur. Tanta panchina per il centrocampista bosniaco, che non sembra più rientrare nei piani tecnici di Koeman. Il suo addio è sempre più possibile con pochi minuti collezionati dall’ex Roma: zero gol e zero assist all’attivo per lui. Proprio il Barcellona avrebbe messo gli occhi sul talentuoso giocatore spagnolo della compagine giallorossa, Gonzalo Villar, che sta crescendo in maniera esponenziale sotto la gestione Fonseca.

Nei giorni scorsi lo stesso spagnolo ha trovato il primo gol con la Nazionale Under 21 mettendo in mostra tutto il suo talento. Un giocatore giovane dotato di una tecnica fuori dal comune: la Roma l’ha messo così al centro del progetto. L’idea dello scambio con Pjanic è sempre più difficile a causa della differenza tra ingaggio ed età dei due centrocampisti.

La società capitolina cercherà di non cedere alle pressioni esterne per cedere o meno Villar, che vorrebbe essere ancora protagonista con la maglia della Roma per puntare ai maggiori successi in Italia. Il Barcellona rivoluzionerà la rosa a disposizione di Koeman puntellando con profili di assoluto valore in vista della prossima stagione.