Ufficiale: Eder torna in Brasile e si trasferisce al San Paolo allenato da Hernan Crespo

E’ arrivata l’ufficialità: Eder Citadin Martins, l’ex attaccante di Sampdoria e Inter, riparte dal Brasile e approda al San Paolo del nuovo allenatore Hernan Crespo. Il brasiliano, naturalizzato italiano, ha firmato un contratto valido fino al 31 dicembre 2022 e si trasferisce nel suo paese di nascita. Raggiunge Crespo ma anche Joao Miranda, ex compagno sia all’Inter che allo Jiangsu Suning.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Napoli, tra rinnovo e addio | Assalto dalla Spagna

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Milan, il colpo Champions arriva dalla Serie A!

Calciomercato, UFFICIALE: Eder si trasferisce al San Paolo

✍️ São Paulo acerta a contratação do atacante Eder Leia mais > https://t.co/8CzudzNbyd#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/ilQ07jBDHd — São Paulo FC (@SaoPauloFC) March 26, 2021

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato, il Barcellona sbarca in Serie A | Assalto al big, carta Pjanic

L’ufficialità è arrivata tramite i canali social del San Paolo che punta su Eder nonostante i 34 anni. Il giocatore era stato vicino ad un ritorno in Italia nel mercato di gennaio, addirittura accostato all’Inter come quarto attaccante per completare il reparto a disposizione di Antonio Conte. Eder riparte invece con una nuova sfida, tornando in Brasile, dove tutto era iniziato.