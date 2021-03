Italia Under 21, mano dura per Tonali | Le decisioni

L’Italia Under 21 deve fare i conti con gli ultimi provvedimenti disciplinari. In particolare, è arrivata la decisione per quanto riguarda Sandro Tonali e non è morbida. Tutte le ultime novità

La partita contro la Repubblica Ceca sembra avere una lunga coda per l’Italia Under 21. La Disciplinare dell’Uefa decide un provvedimento decisamente pesante per quanto riguarda i ragazzi di Nicolato. L’organo di giustizia sportiva ha stabilito tre turni di squalifica per Sandro Tonali, centrocampista del Milan, dopo il rosso diretto rimediato durante il match.

Arriva un turno di squalifica anche per Riccardo Marchizza (doppia ammonizione). Squalificato pure, sempre per una partita, Matteo Gabbia, reo di aver violato le regole di buona condotta. L’Under torna in campo domani contro la Spagna, a Maribor in Slovenia, per le qualificazioni europee.