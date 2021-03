L’Inter guarda fiduciosa al mercato e mette nel mirino un attaccante: il vice-Lukaku può arrivare dalla Serie A, con Conte che lo ha messo in cima alla lista per giugno

L’Inter viaggia a vele spiegate verso la conquista dello scudetto. Diverse giornate mancano ancora alla fine del campionato, ma il destino è nelle mani dei nerazzurri che hanno accumulato un discreto vantaggio sulle dirette concorrenti. Mister Conte pensa a tenere alta la concentrazione, mentre la dirigenza inizia a programmare quello che sarà il mercato della prossima estate. Le risorse non abbandonano, ma i margini per arricchire la rosa ci sono.

Calciomercato Inter, interesse per Muriel

L’Inter proverà a rinforzarsi in ogni reparto, ma la priorità resta la ricerca di una punta di qualità che possa svolgere più funzioni all’interno del gruppo. Mister Conte ha chiesto un profilo che possa adattarsi sia al ruolo di vice-Lukaku che fungere da alter-ego di Lautaro. Secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, in cima alla lista dei desideri dell’allenatore ci sarebbe Luis Muriel: il colombiano è considerato ideale per il suo progetto tattico e più continuo di Sanchez.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Inter, assalto dalla Spagna | Sostituto del top player

Tra il dire e il fare, però, c’è di mezzo l’Atalanta, società con la quale non è mai stato facile trattare per l’Inter negli ultimi anni. Il colombiano ha un contratto in scadenza nel 2024 e una posizione contrattuale molto forte. Per Muriel, inoltre, è forte anche la concorrenza, visto che il Barcellona ha chiesto informazioni, ma la priorità del giocatore resta quella di giocare in Serie A.

Calciomercato Inter, la priorità di Conte

Luis Muriel ha numeri da vero bomber ed è l’attaccante con la miglior media gol per minuti giocati in campionato: in totale – in stagione – vanta già 16 gol e 7 assist, più altre tre marcature in Champions League. Mister Conte è rimasto colpito anche dalla sua capacità di cambiare le gare in corso con imprevedibilità e cinismo. Toccherà quindi a Inter e Atalanta – riferisce il quotidiano nazionale – avvicinarsi un po’ alla volta: il legame, anche d’affari, tra Zhang e Percassi è solido nonostante alcune trattative sfumate in passato (come il caso Kulusevski).

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Milan, colpo in attacco | Ex Serie A nel mirino

La priorità per l’attacco è quindi Muriel, giocatore che ha nell’Inter la sua terza vittima preferita in Serie A con cinque reti segnate in nove precedenti: meglio ha fatto solo contro Roma (8) ed Udinese (7). Una ragione in più per portarlo dalla propria parte.