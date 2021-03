Gli agenti del giocatore lo hanno proposto in Spagna a causa della difficile situazione economica dell’Inter che rischia di perdere uno dei suoi giocatori migliori

L’Inter sta attraversando un momento difficile dal punto di vista economico e questo potrebbe rivelarsi un grosso problema in vista del calciomercato estivo. Molti calciatori, perini dell’Inter di Antonio Conte, potrebbero lasciare il club nerazzurro, uno su tutti Romelu Lukaku. Il bomber interista ha trascinato la squadra meneghina e sta continuando a sorprendere partita dopo partita. Sono tante le squadre in pressing sul belga, una su tutte il Real Madrid.

Calciomercato Inter, l’entourage di Lukaku lo propone al Real Madrid

Il club di Florentino Perez lo segue da diverso tempo e lo considera uno dei primi nomi in cima alla lista per sostituire Karim Benzema. Secondo quanto dimostrato da ‘diariomadridista.com’, l’entourage di Lukaku avrebbe offerto il giocatore al club spagnolo. Uno dei principali problemi dell’Inter è il libro paga, qualcosa con cui il club nerazzurro fa fatica a tenere il passo e che sta portando molti giocatori a guardarsi intorno.

Le offerte per Lukaku non mancano: in Premier League il Chelsea è una delle prime candidate, spinto da Thomas Tuchel che vorrebbe averlo al centro dell’attacco. La squadra più in vantaggio rimane comunque il Real Madrid che sonda anche il terreno per Erling Haaland, richiesto da mezza Europa, ma anche per Kylian Mbappé. L’Inter potrebbe, comunque, rischiare di perdere il suo cannoniere, capace di realizzare 25 gol in 34 partite stagionali, oltre ad essere sempre un riferimento per i compagni e perfetto partner di Lautaro Martinez. L’Inter dovrà cercare un’alternativa, qualora ‘Big Rom’ dovesse accasarsi ai blancos.