Il futuro di Arturo Vidal all’Inter continua a far discutere: l’agente del centrocampista ha rilasciato un annuncio in un’intervista

L’Inter si appresta ad affrontare la prossima trasferta contro il Bologna, in programma sabato alle ore 20:45. I nerazzurri sono stati fermati dal Covid-19 nel precedente turno, vedendosi costretti a saltare il match contro il Sassuolo. Prima di questo stop, gli uomini di Conte avevano collezionato un filotto di vittorie assolutamente dominante in Serie A. Sono ancora primi in classifica e non sembrano avere rivali all’altezza per la vittoria dello scudetto, considerando anche il clamoroso scivolone della Juventus in casa contro il Benevento. La società, però, non si accontenta e cerca occasioni per rinforzarsi in sede di calciomercato. Oltre a ciò, monitora anche il fronte uscite: in particolare Arturo Vidal sembrava sul piede di partenza, ma il suo destino potrebbe essere diverso.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato, mirino sul gioiello della Serie A | Big in agguato!

Calciomercato Inter, annuncio a sorpresa su Vidal

L’Inter è in assoluto la grande protagonista di questa stagione di Serie A. I nerazzurri sono sempre più lanciati verso la vittoria del principale titolo nazionale. I 3 punti conquistati nettamente contro le dirette concorrenti e il filotto di successi consecutivi ne sono una dimostrazione. Sembra davvero che gli uomini di Conte riusciranno ad interrompere l’egemonia della Juventus in Italia dell’ultima decade. Marotta, però, non perde di vista il calciomercato e tiene d’occhio eventuali occasioni in entrata, ma anche le situazioni in uscita.

In particolare, Arturo Vidal non ha convinto dopo il suo arrivo dal Barcellona la scorsa estate. Il cileno ha regalato non poche prestazioni deludenti e, nonostante si tratti di un pupillo di Conte, potrebbe fare le valigie nei prossimi mesi per cercare una nuova avventura. A proposito di ciò, però, è intervenuto l’agente del calciatore Fernando Felicevich. Il procuratore ha rilasciato un annuncio a sorpresa sul futuro del suo assistito in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’: “È normale che ci siano delle voci su un calciatore delle qualità di Arturo, ma il suo futuro è all’Inter. È fortemente concentrato sulla vittoria dello scudetto e sulla nuova lotta per la Champions League”.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juventus, Ronaldo torna al Real | Cifre e dettagli

Non ha dubbi, quindi, Felicevich, che vede nel destino del 33enne una permanenza alla ‘Beneamata’. Vidal, inoltre, era stato contattato telefonicamente di recente da Sampaoli, il tecnico dell’Olympique Marsiglia. Ma l’operazione pare non realizzabile a causa dell’elevato stipendio (6 milioni di euro all’anno) della mezz’ala. E ora potrebbe essere più vicino a restare.