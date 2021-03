Obiettivo in Serie A per la Juventus che programma la ricostruzione per la prossima stagione, ma la richiesta è molto alta

La Juventus sta vivendo forse la stagione peggiore degli ultimi 10 anni. Non solo l’eliminazione dalla Champions League agli ottavi di finale, ma ben 10 punti di svantaggio sull’Inter capolista. Un andamento inusuale per una squadra abituata a vincere da tanti anni e che ha conquistato ben 2 finali di Champions. La ricostruzione iniziata con la nomina di Andrea Pirlo ha bisogno di tempo come ha sottolineato Pavel Nedved, ma in realtà per una società come la Juve il tempo non c’è.

Ecco perché il club si sta mobilitando per cercare di effettuare un’altra mini rivoluzione nel mercato estivo, cercando di rendere la rosa più competitiva in certi reparti. Sono diversi i nomi che circolano, soprattutto in attacco dove bisognerà attendere gli sviluppi sul futuro di Cristiano Ronaldo. Nel frattempo la società monitora diversi profili e uno di questi è Hirving Lozano, attaccante del Napoli. Il classe ’95 messicano ha vissuto un anno di adattamento piuttosto complicato in Serie A, non riuscendo a gestire le pressioni e la differenza di mentalità rispetto al campionato da cui veniva. Quest’anno, però, El Chucky si è ritagliato il suo spazio salendo in cattedra nel Napoli di Gattuso e adesso è oggetto del desiderio di diverse squadre.

Calciomercato Juventus, occhi su Lozano | La richiesta di De Laurentiis

Lozano ha realizzato 13 gol e 4 assist in questa stagione fra tutte le competizioni. Il suo talento è emerso e adesso il Napoli lo considera centrale nel progetto. La Juventus, come riporta ‘fichajes.net’, ha messo gli occhi su di lui e, considerando al possibile uscita di Federico Bernardeschi, Lozano andrebbe a sostituirlo perfettamente a livello tattico. il patron del club partenopeo, Aurelio De Laurentiis, non è nuovo a trattare con i bianconeri, ma ha sempre tenuto il pugno duro e anche questa volta non cambia la sua politica.

Infatti la richiesta del Napoli per Hirving Lozano è di circa 60 milioni di euro, come riportato dal Corriere dello Sport, una cifra, probabilmente, eccessiva e sicuramente fuori dalla portata della Juventus che potrebbe inserire una contropartita tecnica. Il Napoli, che ha acquistato il messicano dal Psv per 40 milioni di euro, punta ad una plusvalenza. I bianconeri monitorano il giocatore e preparano la loro strategia.