La Juventus medita sul calciomercato e sfida le big di Serie A per uno dei talenti emergenti in ‘Liga’: il costo è elevato e il giocatore piace anche in Premier League

La Juventus è concentrata sulla rincorsa all’Inter in campionato, ma – qualsiasi sarà l’esito del campionato – la società sa che sarà chiamata ad intervenire sul mercato per rinforzare una rosa apparsa in difficoltà. Mister Pirlo necessita di alternative valide in ogni reparto, ma le risorse non sono infinite e i colpi dovranno essere mirati. La volontà è quella di trovare giocatori che possano ricoprire anche più ruoli.

Calciomercato Juventus, interesse per Jordan

In quest’ottica è da leggere l’interesse per uno dei talenti emergenti del calcio spagnolo. La Juventus sta seguendo il profilo di Joan Jordan, ‘faro’ del centrocampo del Siviglia. Classe 1994, è un titolarissimo di Lopetegui e in 26 partite ha collezionato ben sei assist, andando anche in gol contro l’Eibar. Il ruolo è quello di regista, ma può occupare senza problemi anche altre posizioni sulla trequarti e sulla mediana.

Fabio Paratici, riporta stamane ‘La Gazzetta dello Sport’, starebbe seguendo Jordan e avrebbe apprezzato alcuni suoi pregi: la capacità di giocare in diversi ruoli e la tecnica su tutti. La sua valutazione si aggira sui 25-30 milioni di euro e su di lui c’è tanta concorrenza. Questa specifica lascia pensare che in estate potrebbe scatenarsi una vera e propria asta di mercato.

Calciomercato, sfida in Serie A per il mediano

Jordan interessa in Premier League, dove nei mesi scorsi si è verificato un lungo corteggiamento dell’Arsenal. Ma non solo. Per il mediano è forte il pressing di diversi club di Serie A, tra cui Inter, Milan, Napoli e Roma che avrebbero già chiesto informazioni al Siviglia. A questi, però, ora si aggiunge però la Juventus, vogliosa di rinnovare il suo centrocampo dopo le delusioni di questa stagione.

L’estate di calciomercato si preannuncia bollente, e Jordan potrebbe essere il fuoco del primo derby di mercato tra big. Dopo i colpi Villar della Roma e Escalante della Lazio, il calcio italiano potrebbe attingere ancora dalla ‘Liga’ per aumentare il talento delle proprie mediane.