Calciomercato Inter, addio a Pjanic | L'annuncio del giocatore

Arrivano le parole di Miralem Pjanic sul proprio futuro: il centrocampista bosniaco chiude le porte all’Inter

L’Inter la prossima estate potrebbe cambiare diversi giocatori della rosa di Antonio Conte. L’allenatore nerazzurro a gennaio non ha potuto contare sui colpi di mercato, e in futuro potrebbero cambiare diverse cose. Si è parlato anche del possibile arrivo di Miralem Pjanic, che ha lasciato la Juventus per il Barcellona, ma non si è imposto tra i titolari di Ronald Koeman. Il bosniaco ha collezionato solo 17 presenze in Liga, quasi mai da titolare. E il giocatore ha parlato proprio del suo futuro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Dybala in Premier | Doppia scelta per i bianconeri

LEGGI ANCHE >>> Bologna, un titolare positivo al Coronavirus | Salta l’Inter

Inter, Pjanic resta al Barcellona

Miralem Pjanic, centrocampista del Barcellona, ha parlato ai microfoni del ‘Mundo Deportivo‘ della sua esperienza in Catalogna: “Sì, certo, non ho firmato per la partenza dal Barça l’anno successivo, ho firmato per fare la storia in un club che era sulla mia strada da tanti anni. Voglio vincere la Champions League: è questo il mio obiettivo”. In caso di addio di Marcelo Brozovic, il bosniaco avrebbe rappresentato una valida alternativa al croato. Anche perché Pjanic all’Inter sarebbe stato un titolarissimo, un’operazione impostata con un prestito con diritto di riscatto e ingaggio spalmato. Ma il bosniaco vuole restare al Barça e fare ciò che ha già fatto alla Juventus.