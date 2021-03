La Juventus pensa al futuro dell’attacco e sembra aver puntato un nome che attualmente milita in Premier League sul calciomercato. Attenzione, però, al duello con la big di Serie A

La Juventus sta vivendo un momento decisamente particolare della sua stagione e in generale del suo progetto. I bianconeri, infatti, sono stati eliminati dalla Champions League e l’ultima sconfitta contro il Benevento ha messo ulteriormente in luce diverse lacune nella Vecchia Signora. Per questo motivo, le attenzioni della dirigenza si riversano inevitabilmente sul calciomercato in vista della prossima stagione e in generale sull’attacco.

Un profilo in Premier League potrebbe essere particolarmente ambito dal club bianconero e non solo. Il nome di Alexandre Lacazette intriga particolarmente il club bianconero. In questa stagione ha totalizzato 25 presenze nel massimo campionato inglese, mettendo a segno 11 gol. Un bottino importante, ma anche un contratto in scadenza a giugno del 2022 che inevitabilmente attira diverse big internazionali su un profilo di grande qualità. I bianconeri, però, dovranno guardarsi dall’assalto di un altro club italiano per il calciatore.

Per non perderti le ultime notizie di calciomercato scopri il nostro profilo Twitter

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, colpo dalla Spagna | Sfida alle big di Serie A

Calciomercato Juventus, la Roma irrompe su Lacazette: le ultime sul suo futuro

Dall’Inghilterra sottolineano come l’attaccante francese abbia attratto l’interesse di diversi club europei per via della sua situazione contrattuale. In particolare, come riporta ‘ESPN’, il calciatore sarebbe finito nel mirino della Roma e del Siviglia. I due club potrebbero dunque rinforzare notevolmente il loro attacco grazie all’arrivo dell’attaccante francese. Nello specifico, in casa giallorossa, c’è aria di grandi cambiamenti nel reparto offensivo da qui al termine della stagione, anche per il probabile addio di Dzeko. Una pista, dunque, che andrà tenuta decisamente in considerazione nei prossimi mesi e una sfida che potrebbe entrare nel vivo con la Juventus.