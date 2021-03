La Roma potrebbe perdere il gioiello Villar in sede di calciomercato: lo spagnolo suscita l’interesse di una grande squadra della Liga

La Roma continua la sua rincorsa alla Champions League. I giallorossi nell’ultima decade hanno svolto un percorso costante e duraturo nella competizione europea, riuscendo perfino a raggiungere la semifinale il 10 aprile 2018 dopo la storica rimonta contro il Barcellona. Ma è da qualche stagione che la squadra, attualmente, guidata da Fonseca manca all’appello tra le partecipanti della Coppa dalle grandi orecchie. L’annata in corso è stata abbastanza positiva per i capitolini, ma il gruppo ha collezionato troppi passi falsi contro le grandi compagini della Serie A. L’obiettivo, quindi, è nuovamente a rischio e la nuova società targata Friedkin non perde di vista il calciomercato. Anche per quanto riguarda il fronte uscite: in particolare, il giovane centrocampista Villar avrebbe attirato l’interesse di un grande club spagnolo.

Calciomercato Roma, l’Atletico Madrid su Villar

La Roma non ha svolto una stagione negativa nel complesso, ma le troppe sconfitte negli scontri diretti hanno condizionato il percorso dei giallorossi. La squadra è scivolata, infatti, al quinto posto in classifica a quota 50 punti dopo 28 giornate di campionato. Ora l’obiettivo Champions si complica, con il quarto posto occupato dall’Atalanta distante 5 punti, ma è ancora certamente più che raggiungibile. I Friedkin e Pinto, intanto, continuano a monitorare il calciomercato e, in questo senso, sembra non arrivino buone notizie.

Uno dei giocatori che si sta mettendo maggiormente in mostra nei capitolini è il centrocampista Gonzalo Villar. L’ex Elche sta dimostrando di avere doti fuori dal comune ed è diventato uno dei pilastri dell’undici titolare di Fonseca. Secondo quanto riferisce ‘Super Deporte’, le prestazioni positive e le giocate del 23enne avrebbero attratto l’interesse di una grande club della Liga.

Si tratta dell’Atletico Madrid, team allenato dal ‘cholo’ Diego Simeone. Il contratto del gioiellino è in scadenza a giugno 2024 e la sua valutazione dovrebbe aggirarsi attorno ai 25 milioni di euro. In questa stagione ha collezionato 36 presenze condite da 1 assist tra Serie A, Europa League e Coppa Italia. Se i biancorossi decidessero di affondare il colpo, per la Roma non sarebbe semplice resistere. Soprattutto in vista di un’ulteriore mancato raggiungimento della Champions League. Situazione da monitorare.