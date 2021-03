Leonardo Bonucci ha parlato dell’Europeo che si svolgerà la prossima estate: ecco le sue dichiarazioni sui tifosi e l’Olimpico

Tutto pronto per il secondo incontro del girone di qualificazione ai prossimi Mondiali per l’Italia, che dopo aver sconfitto per 2-0 l’Irlanda del Nord vuole continuare a fare bene e di fronte si troverà la Bulgaria. Il match si disputerà domani a partire dalle ore 20.45 e la Nazionale azzurra vuole fare belle figure soprattutto per riscattare l’ultima esperienza nella qualificazione ai Mondiali che è finita nel peggiore dei modi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Ronaldo torna al Real | Cifre e dettagli

Italia, Bonucci: “Sarebbe importante avere i tifosi all’Europeo e giocarlo in casa”

Leonardo Bonucci, difensore della Juventus e della Nazionale, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport alla vigilia dell’incontro con la Bulgaria. Ecco le sue parole: “Segnare è sempre un valore aggiunto anche per i conteggi che poi andranno fatti. Il nostro obiettivo deve essere quello di vincere tutte le partite da qui al Qatar. Vincendo passano tutti i problemi”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, proposto al Real Madrid | I nerazzurri tremano

Sull’Europeo: “La priorità è la salute però sappiamo gli sforzi del presidente e del governo per far si che l’11 giugno 2021 apra l’Olimpico con i tifosi. Per noi sarebbe importante giocarlo in casa e sono sicuro che tutte le parti in causa facciano il massimo affinché la Nazionale possa giocare l’Europeo a Roma con i tifosi su gli spalti”.

Le prossime settimane dunque saranno cruciali per capire se saranno confermate alcune gare del prossimo Europeo allo Stadio “Olimpico” di Roma con gli spettatori sugli spalti.