Il Bologna deve fare i conti con il Coronavirus: un giocatore titolare è risultato positivo in Nazionale e salterà i prossimi impegni di campionato

Brutte notizie giungono dai ritiri delle Nazionali per il Bologna. Il portiere rossoblù e della selezione polacca, Lukasz Skorupski, è risultato positivo al Coronavirus, dopo che Mateusz Klich, suo compagno, aveva contratto il virus nei giorni scorsi. L’estremo difensore si è sottoposto al test anti-Coronavirus che ha dato esito positivo ed ora è in isolamento.

Bologna, Skorupski positivo al Coronavirus

A dare la notizia è stato l’addetto stampa della Polonia, attraverso un ‘Tweet’ ufficiale: “La nazionale polacca si è sottoposta a un altro test PCR per la presenza del Coronavirus. Purtroppo, nel caso di Łukasz Skorupski, ha dato risultato positivo. Il giocatore ha segnalato i primi sintomi (aumento della temperatura) durante la notte da giovedì a venerdì e da allora è stato in isolamento”.

Assenza importante per il Bologna, che dovrà fare a meno del suo portiere titolare per il match di ripresa in campionato contro l’Inter, in programma sabato 3 aprile alle ore 20:45. A difendere i pali ci sarà Angelo Da Costa, che ha subito nove reti in sei partite giocate in questa stagione, mantenendo la porta inviolata solo in un’occasione.