La Juventus si prepara per la nuova sessione di calciomercato: si studia il colpo per la difesa, arriva dai rivali

Non è una grande stagione quella che sta vivendo la Juventus, che era partita con obiettivi importanti e fin qui ha deluso in quasi tutte le competizioni. I bianconeri sono già usciti dalla Champions League agli ottavi di finale contro il Porto, un avversario che sulla carta è sicuramente inferiore, e stanno andando piuttosto male anche in campionato.

La ‘Vecchia Signora’ infatti ha collezionato troppi passi falsi in Serie A e ora si ritrova in terza posizione a dover rincorrere. Lo scudetto però sembra troppo distante: la vetta della classifica infatti è occupata dall’Inter che ha un vantaggio di ben dieci punti, quasi incolmabile nelle ultime undici gare rimaste. L’obiettivo principale dunque ora potrebbe essere quello di puntare alle prime quattro posizioni per raggiungere la Champions League in attesa della finale di Coppa Italia di metà maggio contro l’Atalanta.

Calciomercato Juventus, occhi su Bremer per rinforzare la difesa

Mentre la squadra è concentrata sul campo, la società non smette di lavorare sul futuro e studia nuovi colpi da attuare nella prossima sessione di calciomercato. Nella gara di sabato contro il Torino l’osservato speciale potrebbe essere Gleison Bremer, che sta impressionando con i granata e potrebbe finire nel mirino della ‘Vecchia Signora’.

La Juventus infatti deve rinforzare la difesa e lui potrebbe essere una valida alternativa, soprattutto in caso di addio di Chiellini (che potrebbe ritirarsi) e Merih Demiral che potrebbe far incassare circa 40 milioni di euro. Per Bremer la cifra di acquisto potrebbe aggirarsi sui 20 milioni di euro, che potrebbero diventare 12-13 in caso di retrocessione in Serie B.

Il classe 1997 ha collezionato 22 presenze in questo avvio di stagione e ha siglato anche 4 reti in Serie A.