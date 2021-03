Calciomercato Juventus, Paratici vuole de Jong | Occhio allo scambio

La Juventus potrebbe andare all’assalto sul calciomercato di un calciatore decisamente importante che milita nel Barcellona. Di seguito le ultime novità e il possibile intreccio

La Juventus deve fare i conti con diversi problemi in questa parte di stagione. Il doppio confronto contro il Porto ha messo in evidenza delle evidenti lacune nella rosa bianconera a centrocampo. La Vecchia Signora, infatti, ha perso confronti decisivi in questa stagione anche a causa dei gravissimi errori di Rodrigo Bentancur e Arthur in impostazione. A fine stagione, potrebbe concretizzarsi una vera e propria rivoluzione nel club bianconero e si potrebbe partire proprio da quella posizione per rinforzare la rosa.

Secondo quanto riporta il ‘Corriere di Torino’, il club bianconero starebbe valutando con grande attenzione la posizione di Frenkie de Jong. Il regista olandese fa parte, dunque, della lista di nomi valutati da Fabio Paratici e dal club bianconero per rinforzare quella porzione di campo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, solo quattro intoccabili | Diversi big in partenza

Calciomercato Juventus, assalto a de Jong: occhio allo scambio con il Barcellona

Il futuro di de Jong potrebbe intrecciarsi direttamente con quello di altri calciatori presenti nella rosa della Juventus. In tal senso, va posta grande attenzione sulla posizione in rosa di Adrien Rabiot. Il centrocampista francese ha una valutazione di 30 milioni di euro ed è da tempo accostato al Barcellona. I bianconeri a questa cifra potrebbero aggiungere un’altra parte cash di 30 milioni per tentare di chiudere l’affare. In alternativa, da valutare l’inserimento nella trattativa di Merih Demiral. Vedremo se la pista decollerà nei prossimi mesi.